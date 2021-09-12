Advertisements

مركز تعليم الكبار يبدأ فعاليات دورات إعداد المدربين

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:30 م
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
آية حمروشي
افتتحت، اليوم الأحد، فعاليات دورة إعداد المدربين TOT في مجال تعليم الكبار، لنخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات جامعة عين شمس.

مجال تعليم الكبار
 وصرح د.إسلام السعيد مدير المركز بأن هذه الدورات تكتسب أهميتها انطلاقًا من الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس في مجال تعليم الكبار، وتأكيدًا لدور مركز تعليم الكبار بالجامعة في تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعمل في مجال تعليم الكبار.

دورة إعداد المدربين TOT
وثمن مدير المركز جهود قيادات الجامعة في دعم المشروع القومي لدمج طلاب الجامعة للعمل في محو الأمية، كما توجه بالشكر للأستاذة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات، ود.هناء حسين منسق المشروع بالكلية على حفاوة الاستقبال وروعة التعاون، وافتتح التدريب اليوم د.نهلة جمال أمين مركز تعليم الكبار.
مركز تعليم الكبار يبدأ فعاليات دورات إعداد المدربين
مركز تعليم الكبار يبدأ فعاليات دورات إعداد المدربين

الكلمات المفتاحية

مركز تعليم الكبار تعليم الكبار إعداد المدربين

أخبار تهمك

نجم ليستر سيتي مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات تجديد عقد الفيراري مع برشلونة

منذ نصف ساعة

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و 27 دقيقة

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يقسو على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

انقطاع الإنترنت شهرا بسبب العاصفة الشمسية.. ورئيس "البحوث الفلكية" يرد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتحديد مصيره

منذ ساعتين

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مركز تطوير التعليم بـ"عين شمس" يبدأ دورات التأهيل للتدريس

افتتاح دورة إعداد المدربين المعتمدين بمركز تعليم الكبار بـ"عين شمس"

انطلاقة دورة إعداد المدربين TOT لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

نائب رئيس جامعة عين شمس يكرم لجنه اعتماد T.O.T بمركز تعليم الكبار

تكريم دفعة جديدة من المدربين المعتمدين من مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

04:58 م

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

07:19 م

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

07:02 م

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements