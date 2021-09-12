مركز تعليم الكبار يبدأ فعاليات دورات إعداد المدربين

مجال تعليم الكبار

وصرح د.إسلام السعيد مدير المركز بأن هذه الدورات تكتسب أهميتها انطلاقًا من الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس في مجال تعليم الكبار، وتأكيدًا لدور مركز تعليم الكبار بالجامعة في تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعمل في مجال تعليم الكبار.





دورة إعداد المدربين TOT

وثمن مدير المركز جهود قيادات الجامعة في دعم المشروع القومي لدمج طلاب الجامعة للعمل في محو الأمية، كما توجه بالشكر للأستاذة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات، ود.هناء حسين منسق المشروع بالكلية على حفاوة الاستقبال وروعة التعاون، وافتتح التدريب اليوم د.نهلة جمال أمين مركز تعليم الكبار.