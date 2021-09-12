Advertisements

فالنسيا يهزم أوساسونا ويتصدر الليجا مؤقتا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:29 م
فالنسيا
فالنسيا
وكالات
واصل فالنسيا بدايته القوية في الليجا هذا الموسم بفوزه الكبير خارج قواعده أمام أوساسونا بنتيجة (1-4) اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الليجا.

فالنسيا يهزم أوساسونا ويتصدر الليجا مؤقتا
وعلى ملعب (إل سادار)، تقدم أصحاب الأرض أولا في النتيجة بهدف مبكر حمل توقيع جون مونكايولا في الدقيقة 8.

ولكن جاء الرد قويا من الضيوف القادمين من فالنسيا، بأربعة أهداف.

وسجل فالنسيا هدف تعديل الكفة في الدقيقة 26 عن طريق هدافه الأوروجوائي ماكسي جوميز، لينتهي الشوط بهدف في كل شبكة.

وبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، منحت النيران الصديقة التقدم لفالنسيا بهدف أريداني هرنانديز بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف النجم البرتغالي جونسالو جيديس الهدف الثالث بعدها بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 71 أنهى الضيوف المباراة "إكلينيكيا" بالهدف الرابع الذي سجله المدافع الباراجوائي أومار ألديريتي.

وبهذا يقتنص "الخفافيش" انتصارهم الثاني على التوالي، الثالث هذا الموسم، ليخطف الفريق صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف من أتلتيكو مدريد بشكل مؤقت.

بينما تلقى فريق مدينة بامبلونا خسارته الأولى هذا الموسم ليظل رصيده عند 5 نقاط (من تعادلين وانتصار) في المركز التاسع مؤقتا.

الكلمات المفتاحية

مباريات الليجا فالنسيا اوساسونا الدوري الاسباني

أخبار تهمك

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتحديد مصيره

منذ ساعتين

موعد مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ ساعة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

انقطاع الإنترنت شهرا بسبب العاصفة الشمسية.. ورئيس "البحوث الفلكية" يرد

منذ 35 دقيقة

نجم ليستر سيتي مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد الفيراري مع برشلونة

منذ نصف ساعة

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

منذ ساعتين

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 7 ساعات

موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العرب 2021

منذ نصف ساعة

ليفربول يقسو على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

فالنسيا يتعثر أمام ليجانيس بالليجا

ريال مدريد يتجاوز أحزان الخروج من الكأس برباعية في مرمى أوساسونا

أوساسونا يفوز على قادش بثلاثية في الدوري الإسباني

فاييكانو يكتسح غرناطة برباعية.. وأوساسونا يقلب الطاولة على قادش

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

04:58 م

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

07:19 م

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

07:02 م

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements