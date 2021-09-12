واصل فالنسيا بدايته القوية في الليجا هذا الموسم بفوزه الكبير خارج قواعده أمام أوساسونا بنتيجة (1-4) اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الليجا.





فالنسيا يهزم أوساسونا ويتصدر الليجا مؤقتا

وعلى ملعب (إل سادار)، تقدم أصحاب الأرض أولا في النتيجة بهدف مبكر حمل توقيع جون مونكايولا في الدقيقة 8.





ولكن جاء الرد قويا من الضيوف القادمين من فالنسيا، بأربعة أهداف.





وسجل فالنسيا هدف تعديل الكفة في الدقيقة 26 عن طريق هدافه الأوروجوائي ماكسي جوميز، لينتهي الشوط بهدف في كل شبكة.





وبعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، منحت النيران الصديقة التقدم لفالنسيا بهدف أريداني هرنانديز بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف النجم البرتغالي جونسالو جيديس الهدف الثالث بعدها بخمس دقائق.





وفي الدقيقة 71 أنهى الضيوف المباراة "إكلينيكيا" بالهدف الرابع الذي سجله المدافع الباراجوائي أومار ألديريتي.

وبهذا يقتنص "الخفافيش" انتصارهم الثاني على التوالي، الثالث هذا الموسم، ليخطف الفريق صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف من أتلتيكو مدريد بشكل مؤقت.

بينما تلقى فريق مدينة بامبلونا خسارته الأولى هذا الموسم ليظل رصيده عند 5 نقاط (من تعادلين وانتصار) في المركز التاسع مؤقتا.



