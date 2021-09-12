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"الجمارك": القانون الجديد دعم كل القطاعات خاصة القطاع السياحي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:31 م
حاويات- أرشيفية
حاويات- أرشيفية
داليا الحسين
قال محمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية لمصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد صدر فى نهاية عام 2020، وهو نتاج جهود عديدة استمرت لسنوات، خاصة أن القانون الذى كان ينظم عمل الجمارك كان لعام 1968، مشيرا إلى أن القانون الجديد تتضمن في حيثياته دعم كل القطاعات المخاطبة بأحكامه على الأخص القطاع السياحي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأحد، أن اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت مؤخرا متضمن زيادة قدر المسموحات للسائحين والقادمين لمصر وكانت 1500 جنيه ووصلت إلى 10 آلاف جنيه، بسبب تغيير قيمة العملات الأجنبية بالنسبة لمصر وكان لابد من التغيير.
 
مصلحة الجمارك
 وأشار مدير عام البحوث الفنية لمصلحة الجمارك إلى أن السائح يستطيع أن يشترى من الأسواق الحرة، وهناك إعفاءات على الهدايا والأمتعة الشخصية، موضحا أن الإعفاءات تنطوي على نوعين أما لجهات حكومية أو أشخاص عادية.

إعفاءات
 ونوه بأن القانون يعطي إعفاء للدارسين فى الخارج وأعضاء البعثات الدبلوماسية، بجانب إعفاء الذين يعملون في السفارات والقنصليات المتواجدة في مصر، وإعفاء القطاع السياحي.

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مصلحة الجمارك مصر قانون الجمارك الجديد القطاع السياحي الجمارك

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