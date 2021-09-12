ليفربول يقسو على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

تمكن نادي ليفربول من الفوز على حساب نظيره ليدز يونايتد بثلاثة أهدف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت أهداف ليفربول في شباك ليدز يونايتد كالتالي عن طريق الفرعون محمد صلاح و البرازيلي فابينهو والنجم السنغالي ساديو ماني لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0.





وبذلك الفوز وصل ليفربول إلى النقطة ال10 في المركز الثالث بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 2 في المركز ال17.





محمد صلاح يصل إ لى الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي

ووصل محمد صلاح إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما هز شباك ليدز يونايتد اليوم الأحد.





وتلقى اللاعب المصري، الذي سجل قبل مباراة اليوم 99 هدفاً في 161 مباراة، في الدوري الإنجليزي، تمريرة من الجانب الأيمن من ترينت ألكسندر-أرنولد وحولها بلمسة واحدة إلى داخل المرمى في الدقيقة 20.





وبات صلاح ثاني لاعب أفريقي يصل إلى هذا الرقم بعد ديدييه دروغبا الذي أحرز 104 أهداف في 254 مباراة.