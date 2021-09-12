الرئيس الأب.. مواطن بالشرقية يروي تفاصيل استجابة "السيسي" لعلاج نجله

قدم موظف على المعاش الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لسرعة استجابته لمناشدته لإعادة ابنه إلى مصر بعد تعرضه لأزمة صحية في الإمارات وخضوعه للعلاج منذ عام ونصف وحتى الآن، لافتا إلى أنه تم إحضار ابنه إلى مصر خلال 3 أيام فقط من مناشدته للرئيس وتم نقله إلى مستشىف عين شمس التخصصي لاستكمال علاجه.



وقال: "إن ابني يرجع مصر ونقدر نزوره كان حلم والحمد لله اتحقق والفضل لله عز وجل ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استجاب لاستغاثتي مباشرة حتى أنني شعرت أن حديثي الذي كان يخرج من قلبي وصل إلى قلب الرئيس الأب والإنسان".. بتلك الكلمات بدأ الحاج أحمد توفيق مقيم بمدينة ديرب نجم والد كريم حديثه معنا. " وتابع: " أدعو الله عز وجل أن يتم شفاء أبني على خير ويستعيد وعيه وقدرته على الحركة.



وأشار الأب إلى أن الشيخ محمد بن راشد تكفل بنفقات علاج ابنه في دبي فور علمه باستغاثته وتنسيق الجهات المصرية مع دولة الإمارات لإعادة ابني إلى مصر. لافتا إلى أن ابنه كان محتجزا في مستشفى في دبي طوال سنة وشهر وبلغت نفقات علاجه نحو مليون ألف درهم وهو المبلغ الذي تحمله الشيخ محمد بن راشد. " مضيفا أنه تواصل معه وأخبره أيضا أنه سينقل ابنه إلى مصر برفقة طبيب وممرض للعناية به طوال فترة تواجده في الطائرة وحتى وصوله إلى مصر ودخوله مستشفى عين شمس التخصصي.



وحول تفاصيل سفر ابنه وإصابته بالمرض في الإمارات قال " الأب" إن ابنه حاصل على شهادة حاسب آلي وسافر إلى الإمارات منذ 4 سنوات للبحث عن عمل وفي بداية الأمر ظل عدة أشهر يبحث عن وظيفة حتى استطاع إيجاد فرصة عمل في أحد الملاعب واستمر لمدة عام وفي ظل أزمة كورونا توقف عن العمل حيث أثرت الجائحة على العديد من المجالات، وفي أثناء ذلك ظل ابنه طوال 6 أشهر بدون عمل وانقطع راتبه واصيب بحالة نفسية سيئة وتطور الأمر إلى أنه فقد الوعي وعند نقله إلى المستشفى تبين إصابته بسكتة دماغية وارتفاع في درجة الحرارة وانخفاض ضغط الدم وأثر ذلك بالسلب على وظائف الكلى والرئة وفقد القدرة على الحركة كما فقد الوعي أيضا. لافتا إلى أنه ظل محتجزا على هذا الحال منذ سنة وشهر في أحد مستشفيات دبي وحتى عودته إلى مصر.



ولفت إلى أنه كان سافر للاطمئنان على ابنه الفترة الماضية إلا أنه وجد نفسه غير قادر على دفع تكاليف العلاج بالإضافة إلى تواجده بجوا رابنه في الإمارات ولم يجد أمامه سوى أن يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إحدى القنوات التلفلزيونية لمساعدته لإعادة ابنه إلى مصر وهو الأمر الذي لقي استجابة سريعة من الرئيس والشيخ محمد بن راشد، موجها شكره للرئيس والشيخ بن راشد.