Advertisements

مناشدة للرئيس من أول معيد في الجامعات مصاب بالضمور العضلي (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:41 م
المعيد محمد عمر خيري
المعيد محمد عمر خيري
داليا الحسين
ناشد محمد عمر خيري، أول معيد في الجامعات المصرية من مرضى الضمور العضلي، الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسجيل مرضى ضمور العضلات من نوع دوشان، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ترفض تسجيل مرضى دوشان؛ وهو من هؤلاء المرضى.

تعليمات السيسي واضحة بتسجيل كافة حالات الضمور العضلي
وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زوم مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تعليمات الرئيس السيسي واضحة بتسجيل كافة حالات الضمور العضلي.

وتابع أن الرغبة الأولى له رغم تفوقه كان الالتحاق بكلية الحقوق والثانية كانت كلية الطب وكان الأمر مستغربا من الجميع ولكن رغبته كانت واضحة.

واقترح محمد عمر خيري على وزير التعليم العالي وجود قسم لأساتذة الجامعات على غرار الأطباء.

مرضى ضمور العضلات من نوع دوشان
ويعد محمد عمر خيري أول معيد في الجامعات المصرية من مرضي الضمور العضلي من أوائل دفعة 2020 لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، حصل على تقدير عام ممتاز بمجموع 95%، وصدر له منذ أيام قرار رسميا من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق تعيينه معيدا بالكلية.

ويعد دوشان نوع حاد من مرض ضمور العضلات يصيب الذكور لأنه مرض ذكري بالنسبة الأكبر ويظهر بعد 6 أو 7 سنوات وليس في سن مبكرة.

الكلمات المفتاحية

معيد مصر دوشان حقوق الزقازيق الضمور العضلي

أخبار تهمك

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

منذ ساعتين

انقطاع الإنترنت شهرا بسبب العاصفة الشمسية.. ورئيس "البحوث الفلكية" يرد

منذ 35 دقيقة

نجم ليستر سيتي مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و نصف

آخر تطورات تجديد عقد الفيراري مع برشلونة

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يقسو على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتحديد مصيره

منذ ساعتين

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

نقيب الأطباء: إصابة بعض الأشخاص بمرض وعدم اﻻهتمام بهم ظلم‎

"مرض السكتات".. ما لا تعرفه عن "ضمور المخ" عند الأطفال

تكلفته 3 ملايين دولار.. كل ما تريد معرفته عن علاج مرضى الضمور العضلي

بعد توجيه "السيسي" بعلاج الأطفال المصابين به.. أشهر 5 أسباب لضمور العضلات وطرق الوقاية

الصحة توضح أنواع الضمور العضلي وأسباب الإصابة به

3 قرارات عاجلة من "الصحة" بشأن مرضى ضمور العضلات

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

04:58 م

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

07:19 م

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

07:02 م

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements