مناشدة للرئيس من أول معيد في الجامعات مصاب بالضمور العضلي (فيديو)

تعليمات السيسي واضحة بتسجيل كافة حالات الضمور العضلي

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق زوم مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن تعليمات الرئيس السيسي واضحة بتسجيل كافة حالات الضمور العضلي.



وتابع أن الرغبة الأولى له رغم تفوقه كان الالتحاق بكلية الحقوق والثانية كانت كلية الطب وكان الأمر مستغربا من الجميع ولكن رغبته كانت واضحة.



واقترح محمد عمر خيري على وزير التعليم العالي وجود قسم لأساتذة الجامعات على غرار الأطباء.



مرضى ضمور العضلات من نوع دوشان

ويعد محمد عمر خيري أول معيد في الجامعات المصرية من مرضي الضمور العضلي من أوائل دفعة 2020 لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، حصل على تقدير عام ممتاز بمجموع 95%، وصدر له منذ أيام قرار رسميا من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق تعيينه معيدا بالكلية.



ويعد دوشان نوع حاد من مرض ضمور العضلات يصيب الذكور لأنه مرض ذكري بالنسبة الأكبر ويظهر بعد 6 أو 7 سنوات وليس في سن مبكرة.

