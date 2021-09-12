طبيبة: مرض مؤمن زكريا ليس له علاج (فيديو)

تحدثت الدكتورة ناجية فهمي، مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، عن حالة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.



وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النوع الذي يعاني منه مؤمن زكريا هو التصلب الجانبي للضمور، ويصيب الخلايا العصبية بالحبل الشوكي لكن حتى الآن لم يتم ابتكار علاج لهذا النوع من المرض.



وأكدت أنها ليست متابعة لحالة مؤمن زكريا الحالية ولا تعرف تفاصيل حالته بصورة دقيقة حتى تستطيع الحديث عن مدى استجابته للعلاج أو تحسن حالته.

