الفنان محمد الصاوي يكشف تفاصيل وفاة ابنه.. وسر تعلقه بحفيده (فيديو)

كشف الفنان محمد الصاوي، تفاصيل مروره بتجربة صعبة وفقدانه ابنه "إبراهيم"، قائلًا: "الحمد لله راح في مكان أحسن"، مشيرًا إلى أن الفنان أحمد بدير من الناس التي وقفت بجانبي جدا، وبعد يومين أو ثلاثة من وفاته أنا وكل العائلة أدينا عمرة له لأنه توفى في شهر رمضان"، معقبًا: "معرفتش مين اللي طلعنا للعمرة إلا بعد مرور سنة، كنت كل شوية اسأل الناس أنا سافرت إزاي؟، وفين وفين وعرفت من برا أن السبب أحمد بدير".



فقدان الابن

وأضاف "الصاوي"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن الله عوضني عن فقدان ابني "إبراهيم" بحفيدي "إبراهيم"، مشيرًا إلى أن علاقتي بحفيدي مثل الأصدقاء وطلبت منه عدم مناداته بكلمة "جدو"، حيث يبلغ من العمر 7 سنوات، معقبًا: "بقوله قولي يا صاوي أو يا صوصو أو صاصا مفيش حاجة اسمها جدو أنا صاحبك".



علاقة الصاوي بحفيده

وتابع: "ابنته شيماء وتعمل مونتيرة، ولدت بنتين توأم، "إبراهيم" هو اللي سما البنتين، كان عنده بنت في الحضانة اسمها لي لي وبنت تانية اسمها تمارا، وإبراهيم بالنسبة لي كل حاجة"، مشيرًا إلى أن لديه ابن آخر يدعى "مصطفى" ويعمل "كاميرا مان".





