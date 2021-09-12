انقطاع الإنترنت شهرا بسبب العاصفة الشمسية.. ورئيس "البحوث الفلكية" يرد



حقيقة انقطاع الإنترنت شهرا

ولفت "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، إلى أن الحديث على انقطاع الانترنت بسبب هذه العاصفة ليس لهذ أي أساس أو صحة علمية، مشيرًا إلى أن تأثير العاصفة على الأرض غير مذكور بالمرة، وإذا حدث أي شيء في الإنترنت فهذا يرجع لأي أسباب أخرى لا ترجع للعاصفة الشمسية.



العاصفة الشمسية

ولفت إلى أن منحنى العاصفة الشمسية في انحصار، وغير متوقع حدوث أي تأثير خلال الـ3 أيام المقبلة، معقبًا: "هذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية".



كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، حقيقة انقطاع الإنترنت شهرا بسبب وجود عاصفة شمسية، قائلًا: "احنا الآن في الدورة الشمسية رقم 25، ومع تقدم الدورة الشمسية تزيد الانفجارات والبقع الشمسية".