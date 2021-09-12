آخر تطورات تجديد عقد الفيراري مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تداول أنباء بشأن تجديد الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني عقده مع النادي الكتالوني.

مصير ديمبيلي مع برشلونة

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن تقارير صحفية ادعت في الآونة الأخيرة أن ديمبيلي وافق على تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل لمدة 5 مواسم.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بعض المصادر في برشلونة أكدت أنه ليس صحيحًا موافقة ديمبيلي على عرض البرسا للتجديد وأنه سيوقع مع النادي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة اتفق بالفعل مع وكيل أعمال ديمبيلي على عقد اجتماع قريبًا لكن دون تحديد الموعد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الاجتماع سيعقد على الأغلب عقب مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات بدأت بين الطرفين وديمبيلي أرسل إشارات إلى برشلونة تثير التفاؤل بشأن التجديد.