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سيرين عبدالنور تبهر جمهورها بأحدث ظهور

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:02 م
سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
منار أشرف داود
شاركت الفنانة سيرين عبدالنور جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرم".

وظهرت "سيرين" وهي ترتدي جامبسوت باللون الأسود بها إطار باللون الأبيض، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وأعنمدن على تسريحة الشعر المنسدل مما أثار إعجاب جمهرها وعلقت على الصورة قائلة:"غامضة مرة ومرة مثل النور".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "دانتيل" بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة ابي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج "إيجلز فيلمز" للمنتج جمال سنان
سيرين عبدالنور تبهر جمهورها بأحدث ظهور
سيرين عبدالنور تبهر جمهورها بأحدث ظهور

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