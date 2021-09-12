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موعد أول مباراة لمنتخب مصر في كأس العرب 2021

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:00 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
يستعد منتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لخوض بطولة كأس العرب والمقرر إقامتها في قطر ديسمبر 2021 فى بطولة قوية قبل كأس العالم.

ويقع منتخب مصر فى مجموعة قوية تضم كل من الجزائر ولبنان والسودان.

وكان مسؤولو اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أعلنت التعاقد مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة الفراعنة خلال تصفيات كأس العالم بعد إقالة حسام البدري.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العرب:-
تبدأ مصر مبارياتها بمواجهة لبنان يوم 1 ديسمبر.

وستكون المباراة الثانية لمصر مع السودان يوم 4 ديسمبر.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات أمام الجزائر يوم 7 ديسمبر.

وتقام مباريات دور الثمانية يومي 10 و11 ديسمبر، على أن يقام نصف النهائي يوم 15 ديسمبر.

وتختتم البطولة بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل

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