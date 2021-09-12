Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف
تغلب فريق مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي.

مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط متأخرا بنقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد المتصدر، بينما يحتل ليستر المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون
ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، الموافق 18 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي، وستقام المباراة على ملعب "الاتحاد".

وستذاع مباراة مانشستر سيتي مع ليستر سيتي يوم السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الرسمي لمباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم.

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي المقبلة مباراة مانشستر سيتي مباراة مانشستر المقبلة

أخبار تهمك

ليفربول يقسو على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

موعد مباراة الزمالك وأسوان في نصف نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

منذ ساعة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

منذ ساعتين

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك ينتظر قرار كارتيرون لتحديد مصيره

منذ ساعتين

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يوم

آخر تطورات تجديد عقد الفيراري مع برشلونة

منذ نصف ساعة

انقطاع الإنترنت شهرا بسبب العاصفة الشمسية.. ورئيس "البحوث الفلكية" يرد

منذ 35 دقيقة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 10 ساعة

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

نجم ليستر سيتي مطلوب في برشلونة

منذ ساعة و نصف

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

بعد الفوز على بورنموث.. موعد مباراة ليفربول القادمة

مباريات مانشستر سيتي في شهر فبراير (قمم مثيرة)

موعد مباراة تشيلسي القادمة بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة فى الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:29 م

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

04:58 م

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

07:19 م

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

07:02 م

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements