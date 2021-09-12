موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز

تغلب فريق مانشستر سيتي على نظيره ليستر سيتي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الانجليزي.





مانشستر سيتي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط متأخرا بنقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد المتصدر، بينما يحتل ليستر المركز التاسع برصيد 6 نقاط.





موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، الموافق 18 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي، وستقام المباراة على ملعب "الاتحاد".





وستذاع مباراة مانشستر سيتي مع ليستر سيتي يوم السبت المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، الناقل الرسمي لمباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم.



