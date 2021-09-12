بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

يستمر المصري محمد صلاح نجم ليفربول، في حفر اسم الفراعنة في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد وصوله للهدف المائة في الدوري الانجليزي الممتاز.





وسجل لاعب ليفربول الهدف الأول في مباراة الريدز اليوم أمام فريق ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز، وبهذا الهدف يكون وصل الفرعون المصري الـ100 له في البريميرليج مع الريدز وفريق تشيلسي أمام ليدز يونايتد





هدفين كانوا كافيين بالنسبة لمحمد صلاح في أول تجربة له في الدوري الإنجليزي مع فريق تشيلسي، وفي ثاني تجربة له كسر التوقعات مع الليفر وسجل 98 هدفا في البريميرليج.





وأصبح صلاح خامس أسرع لاعب يصل لـ100 هدف في البريميرليج بعد آلان شيرار وهاري كين وتييري هنري وسيرجيو أجويرو.





ويعد فريق وست هام هو أكثر نادٍ إنجليزي سجل فيه محمد صلاح برصيد 9 أهداف، ويليه فريق بورنموث وواتفورد، الذي سدد فيه الفرعون 8 أهداف، ولم ينجي فريق أرسنال من أهداف صلاح الذي سجله فيه 7 أهداف.





وكان فريق ليفربول بمثابة بوابة الأحلام الذي حققت لصلاح كل حلم كان يحلم به أي لاعب مصري، منذ انتقله صيف 2017 حتي الموسم الحالي، ومن المتوقع أنه سيتسمر مع الريدز.





وخلال تلك المواسم نجح صلاح في تسجيل 128 هدفًا، وصنع 49 آخرين في 207 مباراة‪.‬





انجازات صلاح مع الريدز:





الفرعون المصري هو أكثر لاعب سجل أهداف في أول موسم له: 44 هدف في 2017–18، و أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد في البطولات الأوروبية: 11 هدف في 2017–18 (بالتشارك مع روبرتو فيرمينو)





محمد صلاح هو أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز: 44 هدف في 2017–18، وأكثر لاعب سجل في مباريات منفصلة في موسم واحد: 34 مباراة في موسم 2017–18.





الفرعون هو أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد: 32 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017–18 (بالتشارك مع إيان راش)، وأكثر لاعب حقق جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال موسم واحد: 7 أشهر في 2017–18





أسرع لاعب يسجل 50 هدف مع ليفربول: خلال 65 مباراة في 2018–19 وأسرع لاعب يسجل 50 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي: خلال 69 مباراة في 2018–19





أكثر من سجل في أول 100 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول عبر التاريخ: 69 هدف، وأكثر من سجل في أول 100 مباراة بالدوري الإنجليزي في تاريخ ليفربول: 70 هدفاً.





انجازته في البريميرليج:

أكثر من سجل أهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي (38 جولة): 32 هدف في 2017–18 .

أكثر من سجل في مباريات مختلفة بموسم واحد في الدوري الإنجليزي: 24 مباراة مختلفة في 2017–18.





أكثر من فاز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في موسم واحد: 3 مرات (نوفمبر 2017، فبراير 2018 ومارس 2018)





أكثر من سجل أهداف بالقدم اليسرى في موسم واحد في الدوري الإنجليزي: 25 هدف في 2017–18





أكثر لاعب سجل في فرق مختلفة في موسم واحد في الدوري الإنجليزي: 17 فريق (بالتشارك مع إيان رايت وروبين فان بيرسي)





أول لاعب يسجل أهداف أكثر من ثلاثة فرق بالدوري الإنجليزي: وست بروميتش (31) وسوانزي سيتي (28) وهدرسفيلد تاون (28) في 2017–18