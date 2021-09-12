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بني سويف يواجه بتروجيت والداخلية وديا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الاتفاق على إقامة مباراتين خلال الفترة القادمة وظلم لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد .


واتفق الجهاز الفنى على إقامة مباراة ودية أمام بتروجيت الثلاثاء القادم بملعب بتروسبورت، فيما سيواجه الداخلية الثلاثاء ما بعد القادم .

وكان بنى سويف بنى سويف قد أفتتح شريط بداية فترة الإعداد منذ ثلاث أسابيع تخلل تلك الفترة إقامة عدة تدريبات بدنية وفنية وتقسيمات لتجهيز اللاعبين .

وخلال تلك الفترة خاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام سمالوط والشمس والقناة .

ويسعى محمد يوسف وجهازه المعاون على الاستفادة من المباريات لتجهيز اللاعبين للمباريات الرسمية .




ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا و سيد عامر وأحمد السادات وعبد الله امين جهاز معاون ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وأحمد ماهر مديرا اداريا ومحمد صلاح إداريا ومحمد أبو السعود مدير شئون اللاعبين وعلى جاد مسؤل السيستم .

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