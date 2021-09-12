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أمريكا و4 دول أوروبية يعلنون دعمهم لقانون انتخاب الرئيس الليبي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت سفارات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، اليوم الأحد، دعمها لقانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب الليبي، مؤكدة أنه خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وفي بيان صادر عنها الأحد، نقلته صحيفة العنوان الليبية، دعت السفارات الخمس إلى الانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدةً التزامها بمشاركة كاملة وهادفة للمرأة في الانتخابات، "ناخبةً، ومرشحة، وصانعة قرار في العملية السياسية"، حسبما أورد موقع "24" الإماراتي.

ودعت السفارات إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة تنفيذ العقوبات الدولية ضد منتهكي "حظر تصدير الأسلحة، أو وقف إطلاق النار، وكل من يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو يعرقل نجاح الانتقال السياسي في ليبيا، بما يقوض الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل".

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