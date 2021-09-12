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مصرع شخص في تحطم مروحية جنوب فرنسا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الأحد، أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه بتحطم مروحية تابعة للأمن المدني، قرب بلدة فيلارد دي لانس جنوبي البلاد.

وكتب دارمانان في تغريدة: "أقدم التعازي لأسرة وزملاء الميكانيكي الذي توفي في حادث تحطم مروحية تدخّل كان على متنها 5 أشخاص. أعرب عن تضامني العميق مع الأسرة الكبيرة للأمن المدني وعمال الإنقاذ الجبلي"، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأشارت صحيفة "لوفيغارو" إلى أن المروحية كانت في مهمة إنقاذ.

والمروحية من طراز "إي سي 145" وكان على متنها 5 أشخاص هم عمال إنقاذ وطيار وفنّي.

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