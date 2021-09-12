بهذه الطريقة.. نجلاء بدر تحتفل بعيد ميلاد mbc

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جماعية مع أصدقائها من حفل ذكرى مرور 30 عامًا على قنوات mbc، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت "بدر" على الصورة قائلة:" اضحك الصورة تطلع حلوة عيد ميلاد سعيد لـ mbc افضل وقت مع أفضل أدقاء".



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة نجلاء بدر مسلسل "بين السما والأرض" بطولة كل من هاني سلامة، ندي موسي، سوسن بدر، محمود الليثي، يسرا اللوزي وغيرهم من النجوم،ومسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش، نجلاء بدر، وغيرهم من النجوم والذين عرضوا في الموسم الرمضاني الماضي.