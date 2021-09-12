صحة أسوان تعقد دورة تدريبية عن التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

تستضيف مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور ايهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور أحمد النجار، مدير وحدة النفايات الخطرة بالمديرية، دورة تدريبية عن التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وذلك بمقر مركز التدريب بالنفق، وتستمر الدورة خلال الفترة من 11 سبتمبر حتى الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري، ويشرف علي التدريب كلا من د.هند أحمد سيد، مديرة إدارة النفايات بوزارة الصحة، وكلا من أحمد محمد الفاتح وعبد الفتاح صلاح الدين من الإدارة العامة للبيئة بالوزارة.



التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

ويهدف التدريب إلى بناء ورفع كفاءه قدرات العاملين في منظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة وخلق كوادر مؤهلة لتطبيق أفضل الممارسات البيئية وأحدث التكنولوجيات المتاحة بالإضافة الي تنفيذ أولويات واستراتيجيات وزارة الصحة والسكان وفقًا للمعايير العالمية.