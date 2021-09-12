جدول مباريات بني سويف وتليفونات بنى سويف بالقسم الثانى





مباريات بني سويف بالقسم الثاني









1 - بنى سويف مع كيما اسوان .

2 - الإعلاميين مع بنى سويف .

3 - بنى سويف مع سوهاج .

4 - المنيا مع بنى سويف .

5 - بنى سويف مع البدارى .

6 - التليفونات مع بنى سويف .

7 - بنى سويف مع قنا .

8 - اسوان مع بنى سويف .

9 - بنى سويف مع طامية .

10 - المدينة المنورة مع بنى سويف.

11 - بترول اسيوط مع بنى سويف .

12 - بنى سويف مع ملوى .

13 - ديروط مع بنى سويف .

14 - بنى سويف مع الفيوم .

15 - الالمونيوم مع بنى سويف .









تستعد أندية دوري القسم الثاني لانطلاق منافسات الموسم الجديد 20212022 بالثلاث مجموعات والمقرر إقامتة يوم الخميس 30 سبتمبر الحالي.وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق تليفونات بنى سويف خلال الدور الأول:1 - التليفونات مع البداري.2 - المدينه المنورة مع التليفونات.3 - قنا مع التليفونات.4 - التليفونات مع اسوان.5 - طاميه مع التليفونات.6 - التليفونات مع بنى سويف.7- بترول اسيوط مع التليفونات.8 - التليفونات مع ملوي.9 - ديروط مع التليفونات.10 - التليفونات مع الفيوم.11 - الالومنيوم مع التليفونات.12 - التليفونات مع كيما اسوان.13 - الاعلاميين مع التليفونات.14 - التليفونات مع سوهاج.15- المنيا مع التليفونات.