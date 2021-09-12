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جدول مباريات بني سويف وتليفونات بنى سويف بالقسم الثانى
الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:18 م
محمد الحسيني
تستعد أندية دوري القسم الثاني لانطلاق منافسات الموسم الجديد 20212022 بالثلاث مجموعات والمقرر إقامتة يوم الخميس 30 سبتمبر الحالي.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لفريق تليفونات بنى سويف خلال الدور الأول:
1 - التليفونات مع البداري.
2 - المدينه المنورة مع التليفونات.
3 - قنا مع التليفونات.
4 - التليفونات مع اسوان.
5 - طاميه مع التليفونات.
6 - التليفونات مع بنى سويف.
7- بترول اسيوط مع التليفونات.
8 - التليفونات مع ملوي.
9 - ديروط مع التليفونات.
10 - التليفونات مع الفيوم.
11 - الالومنيوم مع التليفونات.
12 - التليفونات مع كيما اسوان.
13 - الاعلاميين مع التليفونات.
14 - التليفونات مع سوهاج.
15- المنيا مع التليفونات.
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مباريات بني سويف بالقسم الثاني
1 - بنى سويف مع كيما اسوان .
2 - الإعلاميين مع بنى سويف .
3 - بنى سويف مع سوهاج .
4 - المنيا مع بنى سويف .
5 - بنى سويف مع البدارى .
6 - التليفونات مع بنى سويف .
7 - بنى سويف مع قنا .
8 - اسوان مع بنى سويف .
9 - بنى سويف مع طامية .
10 - المدينة المنورة مع بنى سويف.
11 - بترول اسيوط مع بنى سويف .
12 - بنى سويف مع ملوى .
13 - ديروط مع بنى سويف .
14 - بنى سويف مع الفيوم .
15 - الالمونيوم مع بنى سويف .