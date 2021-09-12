مستشار الرئيس للصحة: كورونا في الموجة الرابعة بالحجم العائلي



الوضع الوبائي في مصر

وأضاف "تاج الدين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الموقف الوبائي في أي دولة يُبنى على الحالات المصابة بفيروس كورونا، والحالات الخطرة، ومعدل الوفيات نتيجة الفيروس.



وأشار إلى أن الموقف الحالي مستقر، مؤكدًا أنه لا يوجد اختلاف بين الحالات أو الأعراض في الموجة الرابعة عن الموجات السابقة ولا يستطيع القول إن الفيروس أصبح أكثر انتشارا في الموجة الحالية.



الموجة الرابعة لفيروس كورونا

وتابع: "التعامل بقى أكثر هدوءا لأن هناك خبرة عملية في مصر للتعامل مع الفيروس، والعائلات بدأت تهتم أكثر، واحتمالية إصابة الأطفال بكورونا واردة".







كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن حقيقة الوضع الوبائي في مصر مع الدخول للموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلًا: "انتشار الوباء الآن بشكل عائلي".