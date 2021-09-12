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خبيرة توضح خطورة لعبة الصبارة الراقصة على الأطفال (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:19 م
الصبارة الراقصة
الصبارة الراقصة
كساب أحمد
قالت صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، إن لعبة الصبارة الراقصة تعتبر ترند وموضة وكلها تقاليع تحدث وتعيد تدويرها مرة أخرى، مشيرة إلى أن كل شىء في الماضي يتم تدويره مرة أخرى واستخدامه والناس أصبحت مجنونة بالترند على السوشيال ميديا الآن خاصة في عصر التكنولوجيا والإنترنت.

وأضافت "جابر"، خلال لقائها مع الإعلاميين بدرية طلبة وعامر طاهر وهند رضا، في برنامج "الستات عايزة أيه"، المذاع على قناة "mix"، اليوم الأحد، أن هناك حالة من الجدل الواسع تسببت فيها لعبة الصبارة الراقصة، التي أصبحت أشهر منتج على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وتابعت: "مُجسم الصبار مزود بالأغنيات، وله القدرة على الرقص وترديد الكلمات عقب نطقك به، وعلى هذه الفكرة تقوم اللعبة التي تفاعل معها الكبير والصغير، كونها أداة للتسلية، فضلًا عن اعتماد العديد من الأمهات عليها لإلهاء أطفالهن.

وحذرت صابرين جابر، خبيرة العلاقات الأسرية، من انغماس الأطفال مع لعبة الصبارة الراقصة، أو ترك الأمهات لأطفالهن مع اللعبة لأوقات طويلة، لما تسببه من مشاكل ومخاطر نفسية وسلوكية كبيرة وتصيب الأطفال بالتوحد.

الكلمات المفتاحية

الصبارة الراقصة اطفال

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