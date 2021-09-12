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هيئة التجميل: "محدش يتصدق بماله على عمال النظافة" (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:21 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، إن عامل النظافة بالهيئة لا يحتاج أكثر من ابتسامة في وجهه من المواطن، معلقا: "العامل مش عايز غير ابتسامة في وشه وبس".
 
وأشار "الشرشابي"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه جاري تغيير ملابس عمال النظافة بالهيئة بالكامل، وهناك سيطرة على شركات النظافة، مضيفا: "إحنا معندناش شحاتين.. وبقول للمواطنين اللي واقف على المطب مش تبع الهيئة".

وأضاف، "اللي عايز يطلع زكاة ماله على حد ميطلعهاش على عامل الهيئة.. عمال الهيئة رجال مقاتلين"، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص يرتدون زي عمال النظافة ويقومون بالتسول.

الكلمات المفتاحية

هيئة التجميل عمال النظافة زكاة المال

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