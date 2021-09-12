Advertisements

شركة إماراتية تعلن بدء التشغيل التجاري لإنتاج الكهرباء من محطتيها في الأردن

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة أيميا باور الإماراتية بدء التشغيل التجاري لمحطتي الطاقة التابعتين لها في كل من مدينتي الطفيلة ومعان جنوب المملكة الأردنية الهاشمية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 100 ميجاوط وبحجم استثمار كلي يصل إلى 188 مليون دولار.

وكانت شركة الحسينية للطاقة أعلنت بدء التشغيل التجاري لمحطة الحسينية للطاقة الشمسية في مدينة معان بقدرة تصل إلى 50 ميجاوط لإمداد نحو 50 ألف أسرة بالطاقة النظيفة، فيما كانت شركة عبور إنيرجي قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن بدء التشغيل التجاري لمحطة عبور لطاقة الرياح في مدينة الطفيلة بقدرة تصل إلى 50 ميجاواط لإمداد نحو 40 ألف أسرة أردنية بالطاقة النظيفة.

وقال سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة أيميا باور إن المحطتين ستوفران الطاقة النظيفة لأكثر من 90 ألف أسرة في الأردن، مؤكدا أن مشاريع الطاقة التابعة للشركة تلعب دوراً اساسيا ومهما في دعم طموح المملكة في مجال الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في إمدادات الطاقة المحلية بنسبة 30% بحلول العام 2030.

وأضاف أن شركة أيميا باور فخورة بأن تكون مساهما أساسيا في مسيرة تطوير قطاع الطاقة النظيفة في الأردن في إطار استراتيجية وطنية تهدف للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي لإنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الشركة تساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بواقع أكثر من 3 ملايين طن مما يساهم في تخفيض البصمة البيئية في المملكة الأردنية.

وأوضح النويس أن أيميا باور تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من التعاقد على تنفيذ مشاريع طاقة نوعية في أكثر من 15 دولة تشمل مصر والأردن وتونس والمغرب وتوغو وتشاد ومالي وسيراليون وبوركينا فاسو وكينيا وأوغندا واثيوبيا وساحل العاج.

وقال : بعد النجاح في تشغيل مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو لإنتاج 50 ميجاوات في المرحلة الأولى التي ترتفع لتصل إلى 70 ميجاواط في المرحلة الثانية مع نهاية العام والذي يعد أكبر مشروع للطاقة المتجددة في غرب إفريقيا، تقترب الشركة من تحقيق إغلاق مالي تبلغ قيمته مليار دولار أمريكي بهدف إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح في مصر بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1000 ميجاوط.

وأشار النويس إلى أن الشركة تمضي قدما نحو تحقيق إغلاق مالي لمشاريعها في كل من تونس لإنتاج 100 ميجاواط وكينيا لإنتاج 50 ميجاواط وبوركيا فاسو 25 ميجاواط وساحل العاج 30 ميجاواط وذلك قبل نهاية العام الحالي ما يرفع حجم إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة التي تطورها وتنفذها الشركة إلى نحو 1375 ميجاواط.

وقال إن الشركة تدرس تنفيذ مشاريع جديدة يصل إجمالي حجم انتاجها إلى نحو 1000 ميجاوط في أسواق جديدة، مما يرفع حجم إنتاج مشاريع الشركة المستقبلي إلى نحو 2375 ميجاواط.

ولفت النويس إلى أن الشركة التي تأسست قبل نحو 5 أعوام تعمل على تطوير وتملك وتشغيل مشاريع الطاقة الحرارية والمتجددة والنظيفة، موضحا أن أيميا باور تقدم مجموعة واسعة من حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهجينة التي تلبي احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، مؤكدا أن لدى الشركة خطط واستراتيجيات قوية للدخول في أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا لتكون الشريك الموثوق للحكومات الباحثة عن التنيمة والتطوير في بلدانها.

وأكد أن "أيميا باور" تتمتع بثقة واسعة في الأسواق العالمية، وعلاقات قوية مع المؤسسات المالية الرائدة والشركات المطورة، ولديها شبكة قوية من الشركاء المرموقين في مختلف التخصصات، موضحا أن مشاريع الشركة جرى تمويلها من المؤسسات المالية المرموقة وعلى رأسها صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية وبنك التنمية الافريقيي وبنك غرب إفريقيا للتنمية وبنك التنمية الألماني وبنك التنمية الهولندي وغيرها من المؤسسات المالية والتمويلية العالمية الأخرى.

أخبار تهمك

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ ساعة

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ نصف ساعة

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

منذ حوالي 4 ساعات

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يومين

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يحسم مصير الأخطبوط مع الزمالك

منذ 34 دقيقة

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ ساعة و نصف
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

08:31 م

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

08:35 م

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements