وكيل صحة أسوان يتابع مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين (صور)



تجدر الإشارة إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص تجدر الإشارة إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528).



وفي سياق أخر وفي إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، ولرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء،



تواصل إدارة الثقافة الصحية بالمديرية تحت إشراف الدكتور "محمد علي" مدير الإدارة، عقد ندوات تثقيفية ميدانية تستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار هذا الفايروس، وتعريف الجمهور بأماكن تلقي لقاحات كورونا.

تابع الدكتور "إيهاب عماد حنفي" وكيل وزارة الصحة بأسوان، تقريرًا حول ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع ما يرد لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من شكاوى المواطنين من قبل إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.وأوضحت "صفية بغدادي احمد" مدير إدارة خدمة المواطنين بلغ مؤشر إنجاز الشكاوي نسبة 100% من إجمالي الشكاوي الواردة في محافظة أسوان خلال الفترة من أغسطس 2021 حتى الثلث الأول من شهر سبتمبر الجاري.وجدد وكيل وزارة الصحة بأسوان التأكيد على سرعة التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، والتواجد والسعي المستمر لمواجهة المشكلات تواجه المواطنين.