كارتيرون يحسم مصير الأخطبوط مع الزمالك

طلب محمد صبحى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عقد جلسة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، من أجل تحديد مصيره خلال الفترة المقبلة.

حارس الزمالك ينتظر حسم مصيره

وجاءت رغبة المدرب الفرنسي بعودة محمد صبحى بعدما أصبح من المنتظر رحيل أحد الحراس الكبار وإن كان الأقرب محمود عبد الرحيم جنش، كما أنه من الوارد أن يرحل محمد عواد فى ظل رغبة المدرب فى الاعتماد بشكل أساسى على محمد أبو جبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن محمد صبحى يتخوف من فكرة العودة إلى القلعة البيضاء، لاسيما أنه لن يكون الحارس الأساسى للفريق فى ظل الاعتماد على محمد أبو جبل، وعودة محمد عواد للصورة بقوة، ما يعنى أنه سيكون الحارس الثالث.

ويريد صبحى فى عقد جلسة مع كارتيرون، من أجل الحصول على وعد بالمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة وعدم التجاهل.

وظهر محمد صبحى بشكل جيد مع خلال فترة تواجده مع فريق الاتحاد السكندرى فى الموسم الماضى، على سبيل الإعارة.