وكيل زراعة الفيوم يتابع صرف الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها

جولة تفقدية







الأسمدة متوفرة

وقد تم التأكد من توفر الأسمدة بمخازن الجمعية في وجود مدير الجمعية المهندس عادل علواني.



تابع، اليوم الأحد، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، الجمعية الزراعية بناحية منشاة رحمي التابعه لمركزإاطسا ويرافقه المهندس زينهم عاشور مدير الإرشاد الزراعي بالمديرية بحضور المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإداره الزراعية بإطسا بالمرور الميداني لمتابعة أعمال وصرف الأسمدة للمزارعين.وأكد وكيل الوزارة، أن الجولة تهدف إلى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الصيفية القائمة وعمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوي والصيفي الحالي ٢٠٢١ ومراجعة ذلك مع المساحات المنزرعة الفعلية والموجودة بالحصر بالجمعية، ومتابعة المساحات المتعدى عليها والإجراءات القانونية حيال ذلك والتأكد من عدم صرف أسمدة لها، وكذلك أيضا تم مراجعة الخزينة، ومتابعة منظومة العمل الزراعي والالتحام مع المزارعين على أرض الواقع لسماع مشاكلهم والعمل على حلها.وشدد وكيل الوزارة على تكثيف عمليات المرور والمتابعة وتشكيل لجان مستمرة تقوم بزيارات مفاجئة إلى كل الجمعيات الزراعية، للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع، لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها فورا.