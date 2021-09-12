مواجهات البداري في دوري القسم الثاني





أجريت اليوم بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم، قرعة مباريات الموسم الموسم الجديد للقسم الثاني 2022/2021.



وتم تقسيم الفرق إلي ثلاث مجموعات، يصعد الأول من كل مجموعة الي الدوري الممتاز مباشرة، بينما يهبط أصحاب المراكز الأربعة الأخيرة إلى دوري القسم الثالث.



وفيما يلي جدول مباريات نادي البداري، والذي يلعب في المجموعة الأولى، والتي تضم أندية الصعيد، خلال الدور الأولى.



1-تليفونات بني سويف × البداري

2-البداري × قنا

3-أسوان × البداري

4-البداري × طامية

5-بني سويف × البداري

6-البداري × بترول أسيوط

7- ملوي × البداري

8-البداري × ديروط

9-الفيوم × البداري

10-البداري × الألومنيوم

11-كيما أسوان × البداري

12-البداري ×الإعلاميين

13-سوهاج ×البداري

14-البداري × المنيا

15-المدينة المنورة ×البداري