مناشدة عاجلة من رئيس لجنة مكافحة كورونا للمصريين بشأن الموجة الرابعة



الإجراءات الاحترازية

وشدد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، وغسل الأيدي باستمرار، والحفاظ على النظافة الشخصية.



الموجة الرابعة لفيروس كورونا

ودعا المواطنين إلى الحصول على لقاحات كورونا لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا للحفاظ على الصحة العامة للمجتمع المصري، وتقليل انتشار الفيروس، قائلًا إن جميع اللقاحات فعالة وآمنة وليست لها آثار جانبية.

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، أن ارتفاع أعداد إصابات كورونا خلال الأيام الأخيرة أمر متوقع، خاصة وأنه خلال فصل الصيف تراجعت نسب تطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية بشكل كبير ليس في مصر فقط، ولكن في كل دول العالم.