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محافظة أسوان تنظم ملتقى الاستثمار الأول لتشجيع الفرص الاستثمارية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:31 م
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان
فتح الله رضوان
كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أنه جارٍ الاستعدادات لتنظيم فعاليات ملتقى الاستثمار الأول، والذي يعد نقله نوعية هامة فى مجال التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الملتقى سوف يشهد مشاركة واسعة لكافة مديرى الاستثمار بجميع المحافظات، علاوة على ممثلي وزارة التنمية المحلية وهيئات التعمير والإصلاح الزراعي والتنمية الصناعية والاستثمار ومركز إستخدامات الأراضي.

فعاليات ملتقى الاستثمار الأول
وقد أوضح المحافظ أن هذا الملتقى يعد فرصة متميزة لتبادل الخبرات وطرح ومناقشة الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الاستثمار بمختلف ربوع مصر، لافتًا إلى أنه مخطط عرض الكثير من الرؤى والأفكار التي تساهم فى إيجاد حلول عاجلة وسريعة للمشكلات التى تواجه الاستثمار بمختلف قطاعاته، وليكون عامل جذب لمزيد من الفرص الاسثتمارية ورؤوس الأموال سواء من داخل مصر أو خارجها.

نائب محافظ أسوان
وفى نفس السياق، قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بعقد اجتماع تنسيقي يضم كافة الجهات المعنية وذلك لتحديد الأدوار ومتابعة كافة الإستعدادات والتجهيزات المطلوبة لإنجاح فعاليات هذا المؤتمر الحيوى الهام.

وقد أكدت غادة أبو زيد أن الملتقى سوف يشهد تنظيم العديد من الجلسات وورش العمل من أجل إعداد وصياغة عدد من التوصيات المتخصصة لعرضها على مجلس الوزراء من أجل العمل على تنمية وتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مجالاته.

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ملتقى الاستثمار الأول ملتقى الاستثمار مصر محافظ أسوان أشرف عطيه

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