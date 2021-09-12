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بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:30 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
علي خلاف
أعلن مسؤولو بيراميدز تعيين المدرب المخضرم إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق الكروي الأول بالنادي السماوي خلفا للمدرب اليوناني تاكيس جونياس.

الراحلون عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي

استقر مسؤولو نادي بيراميدز على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الميركاتو الصيفي الجاري قبل إنطلاق الموسم الجديد.

وحدد مسؤولو النادي السماوي 13 لاعبًا على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي الجاري منهم من رحل بالفعل مثل أحمد الشيخ وعمرو مرعى الذان انتقلا إلى صفوف المصري البورسعيدي.

ورحل أيضا عن صفوف بيراميدز كلا من محمد فاروق وطارق طه لنادى فيتوشر، ومحمود حمادة الذى انتقل لصفوف الفريق الكروي الأول بنادي فاركو.

من جانبه جاءت قائمة لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز المغادرين في الميركاتو الصيفي الجاري كالآتي:- إبراهيم حسن وأحمد حمودى ورجب بكار ومحمد فتحى والغانى جون أنطوى وعبده لومالا وكرستيان بينافينتى وويلفيرد كانون.

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