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مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة للحوامل بشأن اللقاحات

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:32 م
سيدة حامل- أرشيفية
سيدة حامل- أرشيفية
شيماء حسن
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الوضع الوبائي في مصر مستقر ومتوازن، مشيرًا إلى أنه لا يوجد اختلافات في إصابات الفيروس بالموجة الرابعة عن الموجات السابقة.

بشرى للحوامل 
وزف تاج الدين في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الأحد بشرى سارة إلى الحوامل بشأن تلقي اللقاحات.

وأشار إلى البعض يتحدث حاليا عن تطعيم الحوامل والأطفال تحت 18 سنة، ومدى فعالية اللقاح مع تلك الفئات، موضحًا أن هناك دراسة تم إجراؤها عن 2500 سيدة حامل أثبتت أن اللقاح فعال وآمن على الحوامل.

تجارب سريرية
وأوضح أن هناك تجارب سريرية تتم على اللقاحات بشكل مستمر حتى يتم التأكد مع عدم تأثير اللقاحات على الحوامل والأطفال.

وأكد أن جميع اللقاحات المتوفرة في مصر آمنة وفعالة، مستطردًا: "هذه اللقاحات مؤثرة إيجابيًا ومن الممكن أن تأخذها السيدة الحامل أو من يخططن للحمل أو المرضعات، وذلك بعد التأكد على أمنها بالنسبة للسيدة الحامل والجنين"

واختتم حديثه بقوله: "الفيروس موجود والمرض موجود ويجب الاستمرار في الطرق الاحترازية، والدولة المصرية قامت بتعديد مصادر الحصول على اللقاحات بجهود مضنية بدءًا من الرئيس والحكومة لتوفير هذه اللقاحات بمفاوضات وتمويل كبير وهدفها الأساسي حماية المواطن في مصر".

الكلمات المفتاحية

مصر مستشار الرئيس للصحة محمد عوض تاج الدين تطعيم الحوامل

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