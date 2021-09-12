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موجز البرلمان| إشادات واسعة بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

أبو شقة: استراتيجية حقوق الإنسان منظومة متكاملة لصالح المواطن

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تؤكد أن مصر جادة فى تأسيس منظومة جديدة لحقوق الإنسان تعتمد على تنفيذ منهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية... لمتابعة القراءة إضغط هنا

برلماني: السيسي حريص على إعلاء مبدأ الإنسانية واحترام كرامة المواطن

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي 2022 عام المجتمع المدني، يؤكد حرص القيادة السياسيىة على احترام حقوق الإنسان وإعلاء مبدأ الإنسانية واحترام كرامة المواطن المصري... لمتابعة القراءة إضغط هنا

برلمانية تثمن اختيار 2022 عامل للمجتمع المدني

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، اختيار الرئيس عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني، ضمن فعاليات إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن ذلك يعد بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل حول إستراتيجية متكاملة في مجال حقوق الإنسان... لمتابعة القراءة إضغط هنا

برلمانية: السيسي يبذل قصارى جهده لرفع شأن المواطن المصري

أشادت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بأن عام 2022 سيكون عام المجتمع المدني... لمتابعة القراءة إضغط هنا

برلماني: مصر جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال

أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن مصر بجميع مؤسساتها جادة في تعزيز حقوق الإنسان بالأفعال لا بالأقوال... لمتابعة القراءة إضغط هنا


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