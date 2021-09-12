الدوري الألماني.. هيرتا برلين يهزم بوخوم ويبتعد عن المركز الأخير

أحرز سوات سردار هدفين في الشوط الأول ليقود هيرتا برلين للفوز 3-1 على مضيفه بوخوم والابتعاد عن منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.





وافتتح سردار التسجيل في الدقيقة 37 بتسديدة قوية وبعد ست دقائق لاحقة أضاف الهدف الثاني.





وقلص بوخوم الفارق في الدقيقة 59 عندما سدد جريت هولتمان كرة غيرت اتجاهها ووصلت إلى زيمون تسولر الذي وضعها في الشباك.





وهاجم بوخوم بحثا عن التعادل لكن مزيان ماوليدا حسم فوز هيرتا قبل 12 دقيقة من النهاية بتسديدة منخفضة.





وحصد هيرتا أول ثلاث نقاط له هذا الموسم وتقدم إلى المركز 15 متأخرا بفارق الأهداف عن بوخوم.



