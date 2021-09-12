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ولي العهد يعزي رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
واس
 بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال في وفاة الرئيس الأسبق السيد جورجي سامبايو.

وقال سمو ولي العهد :" تلقيت نبأة وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق السيد جورجي سامبايو، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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