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مسرح الزمالك يحتضن أولى حفلات حفيدة أم كلثوم سناء نبيل

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:28 م
حفيدة أم كلثوم
حفيدة أم كلثوم
كريم هاشم
يحتضن مسرح الزمالك حفل غنائي من عبق كوكب الشرق،  تقدمه حفيدة أم كلثوم، المطربة سناء نبيل، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل. 

وتعيد سناء نبيل إحياء روح أم كلثوم على نفس المسرح الذي غنت عليه جدتها فيما مضى،  وتقدم خلالها سهرة موسيقية كلاسيكية من روائع كوكب الشرق، على طريقة الأوركسترا،  في أول حفل غنائي رسمي لإحدى أفراد عائلة أم كلثوم.

وتأتي هذه الإطلالة الكلاسيكية في مستهل مبادرة إحياء تراث الزمن الجميل، التي تهدف لإعادة إحياء روائع أشهر أيقونات الفن المصري بشكل حفلات غنائية أوركسترالية،  بداية من حفيدة أم كلثوم،  كما يأتي الحدث بالتعاون بين مسرح الزمالك بقيادة الفنان طارق صبري،  وأوركسترا "لي كورد كروازيه" الفرنسية بقيادة المايسترو مصطفى فهمي وبرعاية "صوت القاهرة" و"رفليكت".

وأعربت سناء جميل عن حماسها الكبير لهذه الحفلة التي تمثل لها رهبة ومسئولية وشرف لحمل شعلة ميراث جدتها أم كلثوم،  عبر تقديم حفل غنائي أوركسترالي على نفس المسرح الذي غنت عليه عدة مرات في الماضي،  موضحة أنها تشعر دوما بالفخر لكونها تنتمي لعائلة كوكب الشرق وتسعى دوما لإثبات نفسها وموهبتها وأن صوتها على قدر هذه المسئولية. 


ومن جانبه كشف طارق صبري،  مدير مسرح الزمالك، أن حفل حفيدة أم كلثوم يأتي تناسقا مع الرؤية الفنية لمسرح الزمالك الذي يهدف لتقديم كافة الأذواق الموسيقية والألوان الغنائية لجميع الفئات الجماهيرية،  بين الراب والروك والطرب وحتى الحفلات الكلاسيكية، موضحا أن هذا الحفل سيكون بداية للعديد من سهرات الزمن الجميل خلال الفترة المقبلة،  تماشيا مع سعي المسرح للارتقاء بالذوق العام.
حفيدة أم كلثوم
حفيدة أم كلثوم

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