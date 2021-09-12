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رسمياً.. معين الشعباني مديرا فنيا للمصري البورسعيدي

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أعلن نادي المصري البورسعيدي، رسميا تعيين المدير الفني التونسي معين الشعباني، مدربا للفريق الساحلي في الموسم المقبل (2021 - 2022).

 

وتولي الشعباني مهمة تدريب المصري بعد رحيل علي ماهر عن الفريق.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للمصري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن الشعباني سيقود الفريق في الموسم الجديد بصورة رسمية.

 

وكان الشعباني قد قاد الترجي الرياضي التونسي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين نسخة (2018) و(2019).

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معين الشعباني مدرب المصري البورسعيدي الفجر الشعباني مدربا للمصري

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