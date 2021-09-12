رسمياً.. معين الشعباني مديرا فنيا للمصري البورسعيدي

أعلن نادي المصري البورسعيدي، رسميا تعيين المدير الفني التونسي معين الشعباني، مدربا للفريق الساحلي في الموسم المقبل (2021 - 2022).

وتولي الشعباني مهمة تدريب المصري بعد رحيل علي ماهر عن الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية للمصري عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن الشعباني سيقود الفريق في الموسم الجديد بصورة رسمية.

وكان الشعباني قد قاد الترجي الرياضي التونسي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين نسخة (2018) و(2019).