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رسميا.. بورفؤاد يتعاقد مع العنكبوت استعدادا للقسم الثاني

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
إيمان الجعيدي
نجح مسؤلي نادي بورفؤاد في التعاقد مع حارس المريخ السابق أشرف بخيت الشهير ب " العنكبوت "، ليكون ضمن صفوف الفريق بدوري القسم الثاني.


و يلعب فريق بورفؤاد ضمن فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني، والتي تضم فرق محافظات القاهرة والقناة.


ومن المنتظر أن يلاقي بورفؤاد نظيره فريق السكة الحديد، في الجولة الأولى من لقاءات المجموعة بالموسم الجديد 20212022.


يذكر ان فريق بورفؤاد يقوده فنيا محمد ياسين ويعاونه كل من احمد يوسف مدرب عام، سامح جمال مدرب، محمد قاسم مدرب للأحمال، ناجي قلاوينه مدرب حراس مرمى، كريم العويلي مدير اداريا

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