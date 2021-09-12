Advertisements

مقتل 4 أشخاص بتحطم طائرة شرقي روسيا

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
وكالات

 

قتل 4 أشخاص وجرح آخرون بتحطم طائرة ركاب صغيرة في مقاطعة إركوتسك بمنطقة سيبيريا شرقي روسيا، حسب مصدر في أجهزة الطوارئ المحلية.

 

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية عن المصدر قوله إن المعلومات الأولية تشير إلى مصرع قائد الطائرة وثلاثة ركاب.

 

وأشار المصدر إلى أن الطيار الثاني على قيد الحياة، وأن باقي الركاب الاثني عشر أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

 

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن طائرة من طراز L-410 كان على متنها 14 راكبا وطاقم من شخصين هبطت اضطراريا في منطقة غابات على بعد أربعة كيلومترات عن بلدة كازاتشينسكويه في مقاطعة إركوتسك.

 

وأوضح مصدر في أجهز الطوارئ أن الحادث وقع لدى محاولة الطاقم الهبوط بالطائرة للمرة الثانية على التوالي في ظروف ضباب كثيف. 

 

ولم يستبعد الخبراء أن يكون عطل فني قد تسبب في الكارثة.

 

الكلمات المفتاحية

روسيا تحطم طائرة

أخبار تهمك

بعد مئوية البريميرليج.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحسم مصير الأخطبوط مع الزمالك

منذ نصف ساعة

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ نصف ساعة

دروجبا في الصدارة وصلاح وصيفًا.. أفضل 10 هدافين أفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ ساعة و 24 دقيقة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ يومين

خبر سار للأهلي بشأن الدينامو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تحطم قاذفة "تو-22M3" في مقاطعة مورمانسك شمالي روسيا

قائد الطائرة الروسية المنكوبة يكشف سبب الكارثة

وكالة: مصرع 15 شخصا في حادث انقلاب الحافلة شرق روسيا

قتلى وجرحى بتحطم طائرة تقل مظليين في روسيا

اختفاء طائرة على متنها 17 شخصا من الرادارات في مقاطعة تومسك الروسية

تفاصيل تحطم مروحية بشرق روسيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:01 م

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

08:31 م

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

08:35 م

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements