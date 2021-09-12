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أحمد موسى: أيمن الظواهري كلف بتنفيذ عمليات إرهابية جديدة (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:45 م
أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة
أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى إن الإرهابي أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة يظهر في فيديو جديد تزامنا مع الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر.

ذكرى 11 سبتمبر 
وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التصوير كان مختلفا وكان الفيديو طويلا ويبرهن على أن التمويل مازال موجودا بقوة فالفيديو لم يكن في كهف أو صحراء ولكن في مكان جيد.

وتابع أحمد موسى: "قفلوا على الرئيس الأمريكي ترامب وسايبين فيديوهات القاعدة وأيمن الظواهري".

وأوضح أن حديث الظواهري لم يأت بجديد ولم يتحدث عن أمر يتم حاليا وأقرب حدث تكلم عنه كان يناير الماضي في سوريا، كما تحدث عن الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه منذ فترة.

أيمن الظواهري 
واستكمل أحمد موسى أن أيمن الظواهري كان متهما في قضية قتل الرئيس السادات وهرب ولم يعد وهو العقل المدبر لتنظيم القاعدة وخروج الظواهري بفيديو اليوم بمثابة تكليفات ورسائل لتنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة في المناطق التي حددها.

الكلمات المفتاحية

هشام عشماوي زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أحمد موسى

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