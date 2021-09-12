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التعليم: ارتفاع نِسب الحصول على لقاح كورونا إلى 96% للمعلمين و 89٪ للطلاب

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
وكالات
 
أعلنت المُتحدثة باسم وزارة التعليم العام، “ابتسام الشهري” ، عن ارتفاع نسب الحصول على لقاح فيروس كورونا لمنسوبي التعليم العام إلى “96%” للمُعلمين والمُعلمات والمُوظفين، “و89٪” للطُلاب والطالبات.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الأحد، إنَّ نِسب التحصين العالية “تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم في الحفاظ على سلامة البيئة المدرسية، والعودة الحضورية الآمنة، وحث منسوبيها للحصول على جرعتين من اللقاح”.

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