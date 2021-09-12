عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا





هناك اتجاه داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لتقليص عقوبة محمود شيكابالا لاعب الزمالك فى اجتماعها المقبل، بعد تقديم نادي الزمالك تظلمًا على العقوبات التى تم توقعيها عليه عقب احتفالية درع الدوري.





تقليص عقوبة شيكابالا





حيث كشف مصدر مطلع بلجنة التظلمات، عن أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة خاصة أن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر يضر بنادي الزمالك أكثر من اللاعب.









حيث يسدد النادي للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا.









وتتجه النية داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لتخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، لتصبح الإيقاف لمدة 12 مباراة بدلًا من 8 شهور.









كما تطالب بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة، لتقليص عقوبة شيكابالا لتصبح من شهرين إلى 3 شهور.



