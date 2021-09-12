التعليم العالي يكشف لـ"كلمة أخيرة" تفاصيل التطعيم الإجباري للطلاب

شدد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث بإسم وزارة التعليم العالي، على أن وزارته عازمة وبتشديد من الوزير الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد لجميع مُنتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، ، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم الأحد: فيما عدا الطلبة المستجدين في الجامعات هذا العام سيتم تطعيمهم مع بداية الدراسة في المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن وزير التعليم العالي شدد على رؤساء الجامعات ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واعتباره شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعي، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

قال عبدالغفار: "كمجتمع جامعي نتحدث عن جامعات مثل القاهرة وعين شمس وأسيوط ومدن جامعية وهي ذات كثافة طلابية عالية بالاضافة لزحام المدرجات في الكليات النظرية وكذا الكليات العملية التي يتطلب فيها الحضور لتقليل الدروس العملية"، كاشفًا أن كل كلية في كل جامعة ستقوم بتوفير كروت تطعيم لكل طالب أو عضو عيئة تدريس أو معاون أو إداريين يفيد بتلقيه اللقاح.

لفت إلى أن وزارة التعليم العالي اكتسبت خبرات مهمة خلال العامين الماضيين سواء على صعيد التعاطي مع أزمة جائحة كورونا أو من خلال التعامل مع تكنولجيا التعليم، حيث أن هناك 3 مليون طالب في الجامعات والمعاهد وقرابة 136 ألف عضو عامل كأعضاء هيئة تدريس او هيئة معاونة بخلاف الجهاز الاداري في الجامعات، وهذه المنظومة باتت تتميز بمستوى وعي مرتفع.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة والنصف مساءً.