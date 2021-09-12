شكوى من مراقبات واقعة "فتاة الفستان" لرئيس جامعة طنطا

كشف الدكتور وليد العشري، المتحدث باسم جامعة طنطا، أن المراقبتين اللاتين كانتا متهمتان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فتاة الفستان" بعد تبرئة النيابة العامة لهما، تقدمتا بشكوى إلى رئيس الجامعة.



وأشار "العشري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المراقبتين أوضحتا في الشكوى أنهما التزمتا الصمت وقت الواقعة، وتعرضوا للتشهير ولم يردوا، مطالبين برد حقهما وترك الأمر لرئيس الجامعة.



وأضاف أن رئيس الجامعة أصدر تعليماته بإحالة الشكوى للتحقيق بناء على ما جاء في مذكرة النيابة العامة، معلقا: "لا نفرق بين طالب وموظف وأستاذ جامعي داخل الجامعة طنطا".

