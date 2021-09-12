بطولة صبا مبارك.. عرض عالمي أول لفيلم "عرنوس" في مهرجان الجونة

يشهد الفيلم القصير "عرنوس" للمخرج سامر البطيخي عرضه الأول عالميًا، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي 14 – 22 أكتوبر، حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة.

أحداث الفيلم تجري في يوم عادي داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الاعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما.

الفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.