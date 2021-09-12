محافظ أسيوط: استهداف 60 قرية بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة"



وأوضح أن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة تستهدف 7 مراكز بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بالقرى.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن مشروعات الصرف الصحي 153 مشروعا بتكلفة أكثر 15 مليار جنيه ويتم إنشاء 9 محطات معالجة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ولا يوجد أي تعثر في المشروعات مشيرا إلى أن عدد محدود من القرى بأسيوط كان به صرف صحي والمبادرة استهدفت 149 قرية.



واستكمل محافظ أسيوط أن عدد المدارس في خطة عام 2020ــ2021 شاملة قرى حياة كريمة يبلغ 72 مدرسة وزيادة أعداد الفصول لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب وجاري تنفيذ 86 مدرسة ضمن المبادرة في المرحلة الثانية.



وعرض برنامج على مسئوليتي لقطات من منزل الحاجة هنية وزوجها المدرس والذي يظهر عليه تردي الوضع.



وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الأسرة مكونة من الأب والأم و9 أطفال كلهم في مراحل التعليم وهو ما يفسر الحديث عن ضرورة ضبط الزيادة السكانية خاصة أن مرتب الأب 3 آلاف جنيه ولو كان لديه ولد أو اثنين لاستطاع تطوير حياته.



قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجب عمل وقفة من الأهالي وتوعية لوقف الزيادة السكانية التي تلتهم أي تنمية تتم في مصر، مشيرا إلى أنه قام بزيارة منزل الحاجة هنية الذي تم عرضه في البرنامج من قبل وسيتم تطويره ضمن المبادرة الرئاسية.وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": " أتقدم بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لمبادرته لتطوير الريف، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة ستشمل العديد من الأنشطة المختلفة لتطوير القرى.وأكد محافظ أسيوط، أن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة استهدفت 60 قرية من القرى الأكثر احتياجا والمرحلة الثانية تستهدف 90 قرية.