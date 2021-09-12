محافظ بورسعيد يلبي دعوة شاب لحضور زفافه ويشهد على عقد قرانه



محافظ بورسعيد يلبي دعوة فرح

وبادر اللواء عادل الغضبان، بتقديم التهنئة للشاب على زفافه، وشهد المحافظ على عقد قران الشاب ومشاركته عدد من الصور التذكارية خلال مراسم الزفاف.



شاب يدعو محافظ بورسعيد على فرحه

وكان مهندس بورسعيدي يدعي عادل إبراهيم، قد قام بنشر بوست علي صفحته الشخصية يُعلن فيه عن زفافه، ويطالب فيه محافظ بورسعيد بالحضور للحفل وتحقيق حلمه، وكتب: "أنا بحب اللواء عادل الغضبان وأمنيتي إنه يحضر فرحي وليا عظيم الشرف".



من جانبه، أبدى الشاب المهندس عادل إبراهيم سعادته بحضور المحافظ لحفل الزفاف، وأكد أن اليوم والفرحة اكتملت بوجوده، قائلًا: "فرحتي وسعادتي مش ممكن أوصفهم".

حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، حفل زفاف أحد الشباب من أبناء محافظة بورسعيد، استجابة لدعوة الشاب بعد أن نشر منشورًا على الفيس بوك، يطالبه من خلاله بحضور عقد قرانه وحفل زفافه.