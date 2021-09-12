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خبير مصرفي يكشف حقيقة اختراق بيانات العملاء بالبنوك (فيديو)

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:48 م
اختراق-أشيفية
اختراق-أشيفية
قال مدحت علي، خبير مصرفي، إن موظف خدمة العملاء قد يسأل العميل عن توقيت آخر معاملة مالية، أو رقم بطاقة القومي للتأكد من هوية المتصل، وهذه الأسئلة اعتيادية.

خدمة العملاء
وتابع "علي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن البنوك مسؤولة عن تأمين ماكينات الصراف الآلي، مشيرًا إلى أن كافة الماكينات الخاصة بالبنك تحتوي على أجهزة تمنع تركيب أي أجهزة لقراءة بيانات العملاء، وفي حال تركيب أي جهاز تفصل الخدمة عن الماكينة مؤقتًا، لحين تأمين الماكينة مرة أخرى.

ولفت إلى أن كل المنتجات المصرفية قبل إطلاقها على العملاء يتم إجراء الكثير من الاختيارات عليها؛ للتأكد من عدم وجود أي ثغرات، ويتم تنفيذ جميع سياسات أمن المعلومات الخاصة بتأمين المعلومات طبقًا للمعايير العالمية.
 
اختراق بيانات العملاء
ولفت إلى أنه لا يوجد أي فائدة لاختراق بيانات العملاء من تجاه البنك، ولكن هذا قد يحدث بسبب عدم وعي العميل، مشيرًا إلى أن البنك يعمل حاليًا على توعية العملاء بالحفاظ على خصوصية حساباتهم.

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مصر خبير مصرفي بنوك واستثمار اختراق بيانات العملاء

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