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ميريام فارس تشارك جمهورها بإجازتها الصيفية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 11:25 م
ميريام فارس
ميريام فارس
منار أشرف داود
شاركت النجمة ميريام فارس جمهورها بفيديو لها أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "ميريام" في الفيديو على أغنيتها "زهرة"، وارتدت كيمونو مشجر بالألوان الصيفية، وعلقت على الصورة الأحد يوم المرح".

يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

https:www.instagram.compCTuXMVDgZvR

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