Advertisements

ريال مدريد يسحق سيلتا فيجو بخماسية في مباراة درامية

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

حول ريال مدريد تأخره أمام ضيفه سيلتافيجو للفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو بمعقل النادي الملكي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

 

ريال مدريد يعاقب سيلتا فيجو بخماسية

لم يُمهل الضيوف أصحاب الأرض سوى 4 دقائق حيث نجح سانتي مينا في إحراز هدف التقدم الأول لفريق سيلتافيجو لينجح بعدها كريم بنزيمة في إدراك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 24.

 

وفي الدقيقة أعاد فرانكو سيرفي التقدم مجددًا لسيلتافيجو مضيفًا الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليتمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من إعادة المباراة لنقطة البداية مرة أخرى مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه بعد مرور دقيقة على انطلاق الشوط الثاني.

 

توهج فينيسيوس جونيور و كامافينجا يُسجل في اللقاء الأول بقميص الريال

 

ومنح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور فريق ريال مدريد الأسبقية للمرة الأولى في اللقاء مع الدقيقة 55 مسجلًا الهدف الثالث، ليُعزز الوافد الجديد إدوارد كامافينجا من تقدم أصحاب الأرض محرزًا الهدف الرابع في الدقيقة 72.

 

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل كريم بنزيمة الهدف الثالث "الهاتريك" له والخامس لفريقه من ركلة جزاء احتسبت نتيجة عرقلة زميله فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

 

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 10 محتلًا صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن فالنسيا وأتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد سيلتافيجو عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.

الكلمات المفتاحية

نتيجة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو ريال مدريد الفجر أخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

برشلونة يحدد بدلاء الفيراري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ ساعة

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الكشف عن تفاصيل صفقة حمدي النقاز للزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من السعودية بشأن إقامة الوافدين الموجودين خارجها

منذ حوالي 10 ساعة

جاسوس في الأهلي.. أزمة جديدة تضرب القلعة الحمراء

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قدوم جلال.. مجازر جماعية في قائمة بيراميدز قبل الموسم الجديد

منذ ساعتين

الصفقة الجديدة.. مدة غياب صادمة لبيرسي تاو عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

آخر مفاوضات الأهلي مع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مولر قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

بعد المئوية.. تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي البريميرليج

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني

ريال مدريد يعود ويهرب من فخ ليفانتي بثلاثية مثيرة

ميسي يقود برشلونة لفوز ساحق على سيلتا فيجو

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

عاجل- كريم بنزيما يسجل الهدف الأول لريال مدريد في برشلونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

عاجل.. نجم جديد يرحل عن صفوف الأهلي

05:29 م

مفاجأة.. لاعب جديد يقترب من الرحيل عن الأهلي

10:01 م

30 مليون في الموسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع قائد منتخب مصر

09:01 م

مفاجأة لـ صلاح.. أول تعليق من كلوب بعد ثلاثية ليفربول في ليدز

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements