ريال مدريد يسحق سيلتا فيجو بخماسية في مباراة درامية

حول ريال مدريد تأخره أمام ضيفه سيلتافيجو للفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو بمعقل النادي الملكي ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ريال مدريد يعاقب سيلتا فيجو بخماسية

لم يُمهل الضيوف أصحاب الأرض سوى 4 دقائق حيث نجح سانتي مينا في إحراز هدف التقدم الأول لفريق سيلتافيجو لينجح بعدها كريم بنزيمة في إدراك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة أعاد فرانكو سيرفي التقدم مجددًا لسيلتافيجو مضيفًا الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليتمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من إعادة المباراة لنقطة البداية مرة أخرى مسجلًا الهدف الثاني له ولفريقه بعد مرور دقيقة على انطلاق الشوط الثاني.

توهج فينيسيوس جونيور و كامافينجا يُسجل في اللقاء الأول بقميص الريال

ومنح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور فريق ريال مدريد الأسبقية للمرة الأولى في اللقاء مع الدقيقة 55 مسجلًا الهدف الثالث، ليُعزز الوافد الجديد إدوارد كامافينجا من تقدم أصحاب الأرض محرزًا الهدف الرابع في الدقيقة 72.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل كريم بنزيمة الهدف الثالث "الهاتريك" له والخامس لفريقه من ركلة جزاء احتسبت نتيجة عرقلة زميله فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 10 محتلًا صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن فالنسيا وأتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد سيلتافيجو عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر.